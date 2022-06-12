Нікуди не зникне після війни: Боррель підтримав заклик Макрона "не принижувати Росію"

Боррель підтримав заклик президента Франції Еммануеля Макрона "не принижувати Росію".

"Це співіснування буде дуже важким після того, що Росія зробила в Україні. Це вторгнення, агресія, знищення України. Ми все це щовечора бачили по телевізору і я сам бачив на місці. Але нам все одно доведеться намагатися співіснувати з росіянами на цьому континенті", - заявив він.

При цьому він зазначив, що канали зв'язку з Росією ніколи не закривалися.

"Канцлер Австрії нещодавно був у Москві, голова Африканського союзу повертається з Сочі, а два посланці генерального секретаря ООН перебувають сьогодні в Росії, щоб спробувати знайти розв'язання проблеми українського експорту зерна. Ми маємо продовжувати переговори з Росією", - сказав Боррель.

Нагадаємо, нещодавно французький лідер Еммануель Макрон заявляв, що Росію не потрібно зараз принижувати, щоб нібито після завершення війни проти України вона змогла вийти з політичної ізоляції.

Після чого глава українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що для світової спільноти важливо поставити Росію на місце. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський також різко відповів на заклик Макрона.

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