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Нікуди не зникне після війни: Боррель підтримав заклик Макрона "не принижувати Росію"

Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Після війни ЄС має буде навчитися співіснувати з Росією. Для цього Європі потрібно визначити чіткий план контактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.в інтерв'ю для офіційного журналу ЄС.

Боррель підтримав заклик президента Франції Еммануеля Макрона "не принижувати Росію".

"Це співіснування буде дуже важким після того, що Росія зробила в Україні. Це вторгнення, агресія, знищення України. Ми все це щовечора бачили по телевізору і я сам бачив на місці. Але нам все одно доведеться намагатися співіснувати з росіянами на цьому континенті", - заявив він.

При цьому він зазначив, що канали зв'язку з Росією ніколи не закривалися.

"Канцлер Австрії нещодавно був у Москві, голова Африканського союзу повертається з Сочі, а два посланці генерального секретаря ООН перебувають сьогодні в Росії, щоб спробувати знайти розв'язання проблеми українського експорту зерна. Ми маємо продовжувати переговори з Росією", - сказав Боррель.

Нагадаємо, нещодавно французький лідер Еммануель Макрон заявляв, що Росію не потрібно зараз принижувати, щоб нібито після завершення війни проти України вона змогла вийти з політичної ізоляції.

Після чого глава українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що для світової спільноти важливо поставити Росію на місце. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський також різко відповів на заклик Макрона.

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