Ніхто не вічний: Ситник прокоментував відставку Холодницького

Термін перебування Назара холодницького на посаді очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на момент звільнення був майже вичерпаний. Генералий прокурор Ірина Венедіктова 4 червня вже делегувала своїх представників у комісію по відбору антикорупційного прокурора.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник.

"Ніхто не вічний на своїх посадах, як Холодницький, так і Ситник. Є певний строк перебування на посадах. Він фактично був вичерпаний на момент звільнення. І 4 червня Генпрокурор вже делегувала своїх представників у комісію по відбору антикорупційного прокурора, чотирьох представників", - сказав він.

За словами Ситника, комітет Верховної Ради проголосував за сім своїх представників.

"Процедура конкурсу розпочалася ще на початку літа. Єдине, що правильно коли це відбувається послідовно - закінчують повноваження, людина йде, передає справи, новопризначений прокурор передає справи, тобто не відбувається певних організаційних труднощів”, - сказав Ситник.

Директор НАБУ сподівається, що конкурс на посаду антикорупційного прокурора буде проведено швидко і САП отримає керівника.

Нагадаємо, 21 серпня Холодницький повідомив про свою відставку та опублікував фото наказу про його звільнення з посади керівника САП.

Виконувати обов'язки голови САП буде Максим Грищук, який у 2015 році разом з Холодницьким претендував на посаду голови відомства.

У НАБУ висловили сподівання, що звільнення Холодницького не вплине негативно на розслідування справ і функціонування антикорупційного механізму.