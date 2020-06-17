Болгарія розраховує на збереження цілісності Болградського району

Фото: Румен Радев (facebook com President bg)

Президент Болгарії заявив про зацікавленість у розвитку відносин з болгарською громадою в Україні

Президент Болгарії Румен Радев очікує, що цілісність історичного Болградського регіону буде збережена в ході адміністративно-територіальної реформи в Україні. При цьому він підкреслив зацікавленість Болгарії у всебічному розвитку відносин зі співвітчизниками в Україні для збереження їхньої мови, національної самобутності і культури.

Про це повідомляє прес-служба болгарського президента.

У свою чергу посол України в Болгарії Віталій Москаленко запевнив, що адміністративна реформа в країні не вплине на цілісність Болградського регіону, і він буде збережено.

Крім того, Болгарія та Україна мають спільну зацікавленість у реалізації проектів в області економіки та інфраструктури.

Нагадаємо, 20 травня уряд Болгарії ухвалив декларацію, в якій виступило проти поділу Болградського району Одеської області.

Пізніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з прийняттям цієї декларації болгарським урядом.

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Автор: РБК-Україна