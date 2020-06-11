Реформа децентралізації закінчиться місцевими виборами, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Реформу планується завершити цього року

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що реформа децентралізації закінчиться місцевими виборами. Поки що ведеться дискусія з формування районів.

Про це він сказав у ході прес-конференції з нагоди 100 днів роботи свого уряду.

Шмигаль підкреслив, що реформі децентралізації дали новий поштовх. Станом на зараз влада завершила формування перспективного плану громад цілої України.

"Сьогодні ми ведемо дискусію з формування районів. Це буде етапом завершення основного процесу реформи децентралізації. Ця реформа дасть поштовх для територіального та адміністративного розвитку громад Ця реформа буде завершена в цьому році восени шляхом проведення місцевих виборів", - сказав глава уряду.

Він очікує, що реформа децентралізації буде найуспішнішою в Україні.

Нагадаємо, 27 травня КМУ завершив один з етапів реформи децентралізації - були затверджені перспективні плани формування громад в останніх трьох областях.

Як писало РБК-Україна, Шмигаль також анонсував, що зміни до Конституції у частині децентралізації влади будуть готові до липня.

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Автор: Анастасия Светлевская