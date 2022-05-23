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Мерія Маріуполя назвала імена місцевих колаборантів з "ОПЗЖ"

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Маріуполь, Понеділок 23 травня 2022 11:28
Мерія Маріуполя назвала імена місцевих колаборантів з "ОПЗЖ" Фото: мерія Маріуполя назвала імена зрадників з ОПЗЖ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Мерія Маріуполя назвала імена місцевих депутатів з "Опозиційної платформи - За життя", які перейшли на сторону окупантів. До списку зрадників ввійшли 9 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Маріуполя.

"На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь, у наслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства. Вони - це колаборанти з місцевої фракції партії ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.

Так, до списку зрадників, що перейшли на бік агресора, потрапили:

  • Іващенко Костянтин;
  • Істратов Вадим;
  • Хаджинов Дмитро;
  • Бурлаков Сергій;
  • Калачова Вікторія;
  • Агібалов Валерій;
  • Карпенко Олена;
  • Хармишев Євген;
  • Сотникова Наталя.

Мерія Маріуполя назвала імена місцевих колаборантів з &quot;ОПЗЖ&quot;Фото: колаборанти з "ОПЗЖ" (t.me/mariupolrada)

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру в держзраді "заступниці мера" Маріуполя Вікторії Калачовій.

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Маріуполь Опозиційна платформа За життя
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