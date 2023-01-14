Никопольский район под обстрелом: оккупанты выпустили по Марганецкой общине 15 снарядов

Российские войска снова обстреливали Никопольский район. В частности, оккупанты выпустили по территории Марганецкой общины около 15 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram .

"Дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Под удар, как и минувшей ночью, попала Марганецкая община. Туда враг направил с полутора десятков смертоносных снарядов", - рассказал он.

По его словам, люди не пострадали.

"Представители ГСЧС обследуют пораженные территории - выясняют последствия атак. В других районах ночь была тихой - без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно", - добавил Резниченко.