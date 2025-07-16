ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне ударили по Никополю: одна женщина погибла, пятеро ранены

Среда 16 июля 2025 10:31
UA EN RU
Россияне ударили по Никополю: одна женщина погибла, пятеро ранены Фото: Россияне ударили по Никополю (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня, 16 июля российские оккупанты нанесли прицельный удар по Никополю, Днепропетровской области. Погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как сообщают, утренний артиллерийский обстрел в Никополе привел к гибели одной женщины и травмированию пяти человек.

Среди пострадавших - две женщины, которых спасли спасатели.

Фото: Атака РФ на Никополь (t.me/dsns_telegram)

По данным ГСЧС, пострадавшим оказали домедицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

В результате обстрела также повреждена гражданская инфраструктура и жилые многоэтажки. Местные службы работают над ликвидацией последствий.

Обстрелы Никополя

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно атакует территорию Украины различными типами ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), артиллерией и управляемыми авиационными бомбами. Больше всего от обстрелов страдают прифронтовые области и населенные пункты.

В начале мая, во время инициированного российским диктатором Владимиром Путиным так называемого "перемирия" на фронте, террористы атаковали Никопольский район Днепропетровской области в результате чего пострадал человек.

Под обстрелы тогда попали сам Никополь, а также Покровская, Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая общины.

Кроме того, в ночь на 2 июня российские оккупанты нанесли прицельный удар по подразделению спасателей в Никополе, Днепропетровской области.

Во время прибытия медиков враг нанес второй удар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Никополь Война в Украине
Новости
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко