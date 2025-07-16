Россияне ударили по Никополю: одна женщина погибла, пятеро ранены

Сегодня, 16 июля российские оккупанты нанесли прицельный удар по Никополю, Днепропетровской области. Погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как сообщают, утренний артиллерийский обстрел в Никополе привел к гибели одной женщины и травмированию пяти человек. Среди пострадавших - две женщины, которых спасли спасатели. Фото: Атака РФ на Никополь (t.me/dsns_telegram) По данным ГСЧС, пострадавшим оказали домедицинскую помощь и госпитализировали в больницу. В результате обстрела также повреждена гражданская инфраструктура и жилые многоэтажки. Местные службы работают над ликвидацией последствий.