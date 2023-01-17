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Без света по 8 часов. В Днепропетровской области очень высокий дефицит электроэнергии

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Днепропетровская область, Вторник 17 января 2023 12:54
Без света по 8 часов. В Днепропетровской области очень высокий дефицит электроэнергии Фото: в Днепропетровской области очень высокий дефицит электроэнергии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Днепропетровской области сохраняется очень высокий дефицит электроэнергии после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Сообщается, что 17 января НЭК "Укрэнерго" снизило лимиты потребления для области. Поэтому ДТЭК вынужден соблюдать сниженные лимиты во избежание масштабных аварий в энергосистеме.

В настоящее время в области продолжают действовать экстренные отключения.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы в период экстренных отключений в каждом доме свет было как минимум 4 часа, а отключения продолжались не больше 8 часов", - сообщают в ДТЭК.

В области возможно возвращение к отключениям согласно графикам, как только ситуация в энергосистеме улучшится и снизится дефицит электроэнергии.

Напомним, в энергосистеме наблюдается значительный дефицит, из-за этого аварийные отключения введены в шести областях.

Ранее в ДТЭК предупреждали, что необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации. Поэтому будут действовать не только плановые, но и экстренные отключения света.

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