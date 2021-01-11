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Вибух у Вінниці: що могло детонувати на території дитсадка

Вінниця, Понеділок 11 січня 2021 17:26
Вибух у Вінниці: що могло детонувати на території дитсадка
Фото: слід від вибуху (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці взялися розслідувати сьогоднішній вибух на території дитячого садка у Вінниці. Поліцейські встановили, що могло вибухнути на території дитсадка.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Співробітники поліції та вибухотехніки оглянули місце події та залишки невідомого предмету, що вибухнув поруч з дітьми. Попередньо, на території дитсадка детонувала саморобна петарда.

Медики оглянули дітей, які постраждали від вибуху. Госпіталізації постраждалі діти не потребували.

"Після проведення всіх необхідних процесуальних дій поліцією буде надана правова кваліфікація події", - додали в МВС.

Нагадаємо, сьогодні вдень на території дитячого садочку №7 у Вінниці стався вибух невідомого предмету. В результаті вибуху троє дітей отримали опіки.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області в результаті вибуху запалу від ручної гранати постраждали дві дитини. Правоохоронці порушили кримінальну справу.

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Новини України Надзвичайні події Вінницядетский садВибух

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