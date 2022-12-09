Никому нельзя верить. Путин цинично отреагировал на проблемы в армии
Российские оккупанты, которые воюют против Украины, заявляют о многочисленных проблемах в обеспечении войск. При этом российский диктатор Владимир Путин игнорирует их жалобы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.
Так, журналистка заявила, что оккупанты продолжают жаловаться военкорам и волонтерам на нехватку обмундирования и медицинских препаратов. Она задала вопрос, кому можно верить - отчетам Минобороны РФ или бойцам с передовой.
"Верить никому нельзя, только мне можно", - ответил Путин.
Он также добавил, что обсуждает все вопросы с Минобороны. Его заверяют, что проблем якобы становится все меньше и они перестают быть такими острыми.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что российские войска испытывают нехватку боеприпасов и вынуждены экономить снаряды.
Кроме того, один из оккупантов рассказал о нежелании воевать из-за нехватки еды и назревании бунта в войске.
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