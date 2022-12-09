Никому нельзя верить. Путин цинично отреагировал на проблемы в армии

Российские оккупанты, которые воюют против Украины, заявляют о многочисленных проблемах в обеспечении войск. При этом российский диктатор Владимир Путин игнорирует их жалобы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

Так, журналистка заявила, что оккупанты продолжают жаловаться военкорам и волонтерам на нехватку обмундирования и медицинских препаратов. Она задала вопрос, кому можно верить - отчетам Минобороны РФ или бойцам с передовой.

"Верить никому нельзя, только мне можно", - ответил Путин.

Он также добавил, что обсуждает все вопросы с Минобороны. Его заверяют, что проблем якобы становится все меньше и они перестают быть такими острыми.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что российские войска испытывают нехватку боеприпасов и вынуждены экономить снаряды.

Кроме того, один из оккупантов рассказал о нежелании воевать из-за нехватки еды и назревании бунта в войске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.