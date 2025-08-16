Никогда не отбеливайте зубы этим способом: вас ждут необратимые последствия

Почему нельзя отбеливать зубы дома

В последние годы приобрели популярность видео, где пользователи демонстрируют, как отбелить зубы дома, используя доступные продукты, например, перекись водорода. Хотя обещание белоснежной улыбки за несколько дней может казаться заманчивым, специалисты подчеркивают, что такие процедуры требуют профессионального надзора.

Опасность отбеливания перекисью водорода

Один из самых распространенных методов - это нанесение перекиси водорода ватной палочкой непосредственно на зубы. Это химическое вещество действительно используется в стоматологических клиниках для отбеливания, но исключительно в контролируемых условиях, с соблюдением соответствующей концентрации, времени экспозиции и правильной техники.

По данным клиники La Victoria, самостоятельное проведение этой процедуры может привести к раздражению десен, языка и неба, стиранию эмали, абфракции и даже хронической чувствительности. Зубная эмаль не восстанавливается, поэтому любое повреждение является необратимым и может вызвать серьезные проблемы, такие как кариес и постоянную боль.

Кроме того, в социальных сетях не показывают реальных рисков и не объясняют, что эффективность любого лечения зависит от индивидуального состояния ротовой полости. То, что для одного пользователя может быть временным косметическим изменением, для другого может обернуться необратимым повреждением.

Безопасные альтернативы для отбеливания зубов

Рекомендация специалистов четкая: всегда обращайтесь к стоматологу для любого типа отбеливания. В клинике специалист оценит состояние вашей ротовой полости и порекомендует наиболее подходящий метод, гарантируя безопасность и эффективность.

Среди доступных методов клиника La Victoria упоминает LED-отбеливание зубов. Это один из самых популярных вариантов, поскольку он является неинвазивным и дает заметные результаты за три-четыре сеанса. Также существует лазерное отбеливание, хотя его использование уменьшилось, поскольку результаты менее предсказуемы, а эффект длится не так долго.