Секрет эффективной чистки зубов раскрыт: три главных правила

Вечная дискуссия: стоит ли мочить зубную щетку перед чисткой? Некоторые люди без этого не могут, другим кажется странным. Но существует ли правильный способ и имеет ли это вообще значение?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина со ссылкой на News Medical.

Что надо знать о чистке зубов?

Доктор Найджел Картер считает, что самый эффективный способ - вообще не использовать воду и наносить горошину зубной пасты. Потому что вода ослабляет щетинки, делая их менее эффективными для очистки зубов. Кроме того, чтобы держать щетку сухой, он настоятельно советует стараться держать зубную щетку под углом 45 градусов, чтобы максимально удалить остатки пищи и бактерии с линии десен.

Профессор Дэмиен Уолмсли, научный советник Британской стоматологической ассоциации, также отметил, что фтор помогает сделать зубы более устойчивыми к кариесу. Он подчеркнул, что главное - чистить зубы дважды в день. Поэтому, если влажная зубная щётка делает чистку приятнее, делайте так. Но если можете, держите ее сухой, как советует доктор Картер.

Никогда не споласкивайте рот сразу после чистки

Это правило может удивить многих, но эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) категоричны.

"После чистки сплюньте излишки зубной пасты. Не споласкивайте рот сразу после чистки, поскольку это смоет концентрированный фтор, оставшийся в зубной пасте", - говорят они.

То же самое касается и ополаскивателя для рта.

"Не используйте ополаскиватель для рта (даже фторидный) сразу после чистки зубов, поскольку он смоет концентрированный фтор из зубной пасты, оставшийся на ваших зубах", - добавили эксперты.

Что нужно для эффективной чистки зубов