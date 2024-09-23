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"Никогда не одобряли". Президент Ирана сделал циничное заявление о войне РФ против Украины

Понедельник 23 сентября 2024 19:36
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"Никогда не одобряли". Президент Ирана сделал циничное заявление о войне РФ против Украины Фото: Масуд Пезешкиан, президент Ирана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна якобы никогда не одобряла российскую агрессию против Украины. Также он отрицает поставки ракет в РФ.

Как сообщает РБК-Украина, заявление иранского лидера приводит The Guardian.

Глава иранского государства, выступая перед журналистами на Генассамблее ООН, в очередной раз заявил, что его страна якобы не передавала баллистические ракеты России с начала его президентства. Но такие поставки могли быть ранее.

"Мы готовы сесть за стол с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории", - добавил Пезешкиан.

Что предшествовало

Напомним, в начале сентября в западных СМИ появилась информация, что Иран предоставил России свои баллистические ракеты малой дальности.

Уже через несколько дней такие поставки подтвердил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, оккупанты на тот момент использовали иранские ракеты в течение нескольких недель.

На этом фоне Вашингтон решил ввести новые санкции против Ирана, в список попала крупнейшая авиакомпания Ирана Iran Air.

В британской разведке уточняли, что россияне получили ракеты Fath-360. Они могут поражать цели в радиусе 120 километров.

Также в разведке отмечали, что при помощи такого вооружения Россия сможет атаковать военные и гражданские цели вблизи линии фронта. При этом ракеты собственного производства враг сможет использовать для более дальнего радиуса.

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