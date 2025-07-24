Никогда не брызгайте духи на эту часть тела: эта привычка все разрушает
Духи обожают многие люди, но не все знают, куда именно их совсем не нужно наносить.
На какую часть тела лучше не распылять ваш любимый аромат, рассказывает РБК-Украина.
На какую часть тела не надо наносить духи?
Основная причина, по которой духи вредят волосам, кроется в их составе. Подавляющее большинство духов содержит высокую концентрацию спирта (этанола). Алкоголь является отличным растворителем и позволяет ароматическим маслам испаряться, распространяя аромат.
Однако, то, что хорошо для диффузии запаха, является разрушительным для структуры волос. Когда вы распыляете спиртосодержащий парфюм на волосы, алкоголь быстро испаряется, забирая с собой не только аромат, но и естественную влагу из волос. Это приводит к обезвоживанию волос, делает их сухими, тусклыми и жесткими на ощупь.
Внешний слой каждого волоса кутикула, которая состоит из чешуек, которые плотно прилегают друг к другу, защищая внутреннюю структуру. Алкоголь может поднимать эти чешуйки, делая волосы более пористыми и уязвимыми к повреждениям.
Ослабленные и сухие волосы становятся чрезвычайно хрупкими, легче ломаются, особенно при расчесывании или укладке, что приводит к секущимся кончикам и общему ухудшению состояния волос. Для окрашенных волос спирт вдвойне опасен, поскольку он может "вымывать" пигмент, делая цвет менее насыщенным и тусклым.
Кроме спирта, в составе духов есть и другие компоненты, которые не являются идеальными для волос. Хотя некоторые натуральные эфирные масла могут быть полезными для волос (например, лавандовое или розмариновое), в духах они смешаны с синтетическими ароматизаторами и фиксаторами. Эти смеси не предназначены для прямого контакта с волосами и могут вызвать их утяжеление, жирность или, наоборот, дополнительную сухость.
Парфюмы содержат множество синтетических химикатов для создания сложных ароматных композиций и обеспечения их стойкости. Эти вещества могут оседать на волосах, создавая налет, который со временем приводит к их потускнению и требует более тщательного мытья.
В отличие от специальных средств для волос, духи не содержат увлажняющих, питательных или защитных компонентов, которые есть в составе шампуней, кондиционеров или спреев для волос. Они не имеют никакой уходовой функции, а только ухудшают состояние.
Долгосрочный вред от нанесения парфюма на волосы
Постоянное распыление духов на волосы может привести к ряду долгосрочных проблем. Волосы становятся постоянно сухими, теряют эластичность и начинают ломаться по всей длине, что делает их трудными для роста и поддержания длины.
Секущиеся кончики - это прямое следствие повреждения кутикулы и обезвоживания, что требует частой стрижки. Здоровые волосы отражают свет, придавая блеск, но поврежденные алкоголем волосы теряют эту способность, выглядят тусклыми и безжизненными. В некоторых случаях спирт и ароматизаторы могут вызвать раздражение, зуд или даже аллергические реакции на чувствительной коже головы.
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При написании использовались следующие источники: The Sun, Mirror.