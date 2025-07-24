Ніколи не бризкайте парфуми на цю частину тіла: ця звичка все руйнує

Парфуми обожнюють чимало людей, але не всі знають, куди саме їх зовсім не потрібно наносити.

На яку частину тіла краще не розпилювати ваш улюблений аромат, розповідає РБК-Україна.

На яку частину тіла не треба наносити парфуми?

Основна причина, через яку парфуми шкодять волоссю, криється у їхньому складі. Переважна більшість парфумів містить високу концентрацію спирту (етанолу). Алкоголь є чудовим розчинником і дозволяє ароматичним оліям випаровуватися, поширюючи аромат.

Однак, те, що добре для дифузії запаху, є руйнівним для структури волосся. Коли ви розпилюєте спиртовмісний парфум на волосся, алкоголь швидко випаровується, забираючи з собою не тільки аромат, а й природну вологу з волосин. Це призводить до зневоднення волосся, робить його сухим, тьмяним і жорстким на дотик.

Зовнішній шар кожної волосини кутикула, яка складається з лусочок, які щільно прилягають одна до одної, захищаючи внутрішню структуру. Алкоголь може піднімати ці лусочки, роблячи волосся більш пористим і вразливим до пошкоджень.

Ослаблене та сухе волосся стає надзвичайно крихким, легше ламається, особливо при розчісуванні або укладанні, що призводить до посічених кінчиків і загального погіршення стану волосся. Для фарбованого волосся спирт є подвійно небезпечним, оскільки він може "вимивати" пігмент, роблячи колір менш насиченим і тьмяним.

Окрім спирту, у складі парфумів є й інші компоненти, які не є ідеальними для волосся. Хоча деякі натуральні ефірні олії можуть бути корисними для волосся (наприклад, лавандова чи розмаринова), у парфумах вони змішані з синтетичними ароматизаторами та фіксаторами. Ці суміші не призначені для прямого контакту з волоссям і можуть викликати його обтяження, жирність або, навпаки, додаткову сухість.

Парфуми містять безліч синтетичних хімікатів для створення складних ароматних композицій та забезпечення їхньої стійкості. Ці речовини можуть осідати на волоссі, створюючи наліт, який з часом призводить до його потьмяніння та потребує ретельнішого миття.

На відміну від спеціальних засобів для волосся, парфуми не містять зволожуючих, поживних або захисних компонентів, які є у складі шампунів, кондиціонерів чи спреїв для волосся. Вони не мають жодної доглядової функції, а лише погіршують стан.

Довгострокова шкода від нанесення парфуму на волосся

Постійне розпилення парфумів на волосся може призвести до низки довгострокових проблем. Волосся стає постійно сухим, втрачає еластичність і починає ламатися по всій довжині, що робить його важким для росту та підтримки довжини.

Посічені кінчики - це прямий наслідок пошкодження кутикули та зневоднення, що вимагає частої стрижки. Здорові волосини відбивають світло, надаючи блиск, але пошкоджене алкоголем волосся втрачає цю здатність, виглядає тьмяним і млявим. У деяких випадках спирт та ароматизатори можуть викликати подразнення, свербіж або навіть алергічні реакції на чутливій шкірі голови.