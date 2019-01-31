Микола Чернотицький призначений тимчасовим главою "UA: Суспільне"

Чернотицький не був присутнім на засіданні наглядової ради

Член Наблюдательного совета Светлана Остапа рассказала, что исполняющим обязанности главы "UA: Суспільне" назначили Николая Чернотицкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Конкурс по отбору нового руководителя объявят на следующей неделе.

Она отметила, что Чернотицкий не присутствовал на заседании наблюдательного совета, поэтому пока неизвестно, согласится ли он временно возглавить "UA: Суспільне".

Остапа также рассказала, что, скорее всего, в начале следующей недели состоится еще одно заседание Наблюдательного совета НСТУ, на котором назначат конкурс по отбору нового постоянного главы.

Напомним, ранее сообщалось, что Зураб Аласания прокомментировал свое отстранение от выполнения обязанностей председателя правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

РБК-Украина писало, что Аласания будет работать главой правления "UA: Суспільне" еще две недели.