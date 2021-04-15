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Під Миколаєвом мікроавтобус, який перевозив померлих від COVID, потрапив в смертельне ДТП

Автор: Ігор Литвиненко

У Миколаївській області на трасі Миколаїв-Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і майже мікроавтобуса, який перевозив тіла померлих від коронавірусу. В результаті аварії одна людина загинула, ще одна постраждала.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

ДТП сталося сьогодні, 15 квітня, близько 6:05 ранку біля села Михайло-Ларине.

"Сталося зіткнення вантажного автомобіля пошти Фотон Кобальт і мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від Covid (в трунах). В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. 46-річний керівник автомобіля Фотон Кобальт, отримав травми та госпіталізований", - відзначили в поліції.

За даним фактом порушено справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого". Обставини і причини ДТП з'ясовуються.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі автомобіль вилетів з дороги у двір. В результаті одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Також повідомлялося, що в кінці березня в Києві сталося масштабне ДТП за участю мікроавтобуса та легковика. Тоді загинули дві людини і ще двоє постраждали.

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Новини України ДТПМиколаєвська область
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