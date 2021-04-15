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Под Николаевым микроавтобус, который перевозил умерших от COVID, попал в смертельное ДТП

Автор: Игорь Литвиненко

В Николаевской области на трассе Николаев-Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика почти и микроавтобуса, который перевозил тела умерших от коронавируса. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

ДТП произошло сегодня, 15 апреля, около 6:05 утра возле села Михайло-Ларино.

"Произошло столкновение грузового автомобиля почты Фотон Кобальт и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел умерших от Covid (в гробах). В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat от полученных телесных повреждений скончался на месте. 46-летний руководитель автомобиля Фотон Кобальт, получил травмы и госпитализирован", - отметили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего". Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе автомобиль вылетел с дороги во двор. В результате один человек погиб, еще четыре пострадали.

Также сообщалось, что в конце марта в Киеве произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Тогда погибли два человека и еще два пострадали.

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Новости Украины ДТПНиколаевская область
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