ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві сталась ДТП за участі мікроавтобуса та легковика, є загиблі та постраждалі

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 19:22
У Києві сталась ДТП за участі мікроавтобуса та легковика, є загиблі та постраждалі Фото: у Святошинському районі Києва трапилось масштабне ДТП (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 29 березня, у Святошинському районі Києва трапилась масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі мікроавтобуса та легковика. У результаті аварії загинули двоє людей та ще двоє постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, ДТП сталась близько 16:00 на Новоірпінській трасі. Тоді водій автомобіля "Москвич" виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master. В результаті загинули водій та пасажир легковика. Ще одного пасажира "Москвича" рятувальники деблокували за допомогою спеціальних інструментів та передали лікарям. Його госпіталізувала "швидка".

Повідомляється, що водій мікроавтобусу також отримав тілесні ушкодження.

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, які опитують свідків автопригоди. Після завершення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Фото: у Святошинському районі Києва трапилась масштабна ДТП (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Луцьку внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутного автобуса постраждали вісім осіб.

Крім того, у Львові сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Державної служби з надзвичайних ситуацій. В результаті аварії загинув 11-річний хлопчик.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП
NEWS
Картини, золото і мільйони на рахунках: Аваков подав щорічну декларацію
Картини, золото і мільйони на рахунках: Аваков подав щорічну декларацію
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"