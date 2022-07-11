По Миколаєву вранці окупанти запустили 6 ракет: що відомо

Вранці 11 липня російські окупанти завдали удару по Миколаєву, запустивши 6 ракет. В результаті обстрілу поранення отримала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Вранці, 11 липня, в Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.
Зараз розуміємо - 6 ракет. Попередньо без жертв, один поранений", - написав він.
Крім того, Кім розповів, що вранці та ввечері 10 липня окупанти обстріляли Широківську громаду області. Попадання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школі, житловим будинкам і відкритим територіям домогосподарств. Постраждалих немає.
"Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Так, після ворожих обстрілів, 10 липня, виникло загоряння поля з пшеницею в смт Березнеговатое", - відмітив глава Миколаївської ОВА.
Також вчора росіяни вдарили по Першотравневій і Галицинівській громадах. В результаті загорілося поле з урожаєм і лісосмуга.
Приліт був зафіксований і в Шевченківській громаді. Там через удар згорів заклад ресторанного господарства.
Нагадаємо, українські війська продовжують наступ на херсонському напрямку. Напередодні ЗСУ знищили артилерійську батарею окупантів.
Також повідомлялося, що російські війська вже готуються до вуличних боїв у Херсоні. Якщо їх вдасться вибити з міста, то вони підуть на лівобережну частину Дніпра.