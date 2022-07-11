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По Николаеву утром оккупанты запустили 6 ракет: что известно

Фото: по Николаеву утром оккупанты запустили 6 ракет (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 11 июля российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, запустив 6 ракет. В результате обстрела ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Утром, 11 июля, в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется. Сейчас понимаем - 6 ракет. Предварительно без жертв, один ранен", - написал он.

Кроме того, Ким рассказал, что утром и вечером 10 июля оккупанты обстреляли Широковскую общину области. Попадания были по уже разрушенному зданию ЦПАУ, школе, жилым домам и открытым территориям домохозяйств. Пострадавших нет.

"Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. Так, после вражеских обстрелов, 10 июля, возникло возгорание поля с пшеницей в пгт Березнеговатое", - отметил глава Николаевской ОВА.

Также вчера россияне ударили по Первомайской и Галициновской общинах. В результате загорелось поле с урожаем и лесополоса.

Прилет был зафиксирован и в Шевченковской общине. Там из-за удара сгорело заведение ресторанного хозяйства.

Напомним, украинские войска продолжают наступление на херсонском направлении. Накануне ВСУ уничтожили артиллерийскую батарею оккупантов.

Также сообщалось, что российские войска уже готовятся к уличным боям в Херсоне. Если их удастся выбить из города, то они пойдут на левобережную часть Днепра.

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