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У Миколаївській області затримали "мінера" рейсового автобуса

Автор: РБК-Україна

У Миколаєві затримали чоловіка, який повідомив про "замінування" рейсового автобуса і легкового автомобіля на автовокзалі. Під час затримання підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"29 серпня близько 17:30 на спецлінію "102" надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що на території міжміського автовокзалу заміновані рейсовий автобус, припаркований поряд з ним автомобіль Mazda", - йдеться в повідомленні.

На місце виїхали силовики та вибухотехніки й оточили територію. Вони обстежили ці автомобілі, але не знайшли вибухівки. Через 15 хвилин знайшли чоловіка, який повідомив про "замінування".

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"Ним виявився 32-річний житель Кривого Рогу. На момент затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і пояснив, що опинився в Миколаєві, прямуючи в рідне місто з Одеси. Поки чекав на свій автобус, вживав спиртне, а потім вирішив зателефонувати на 102 з повідомленням", - повідомляють в поліції.

Підозрюваного затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито справу за ч. 1 ст. 259 (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше у Києві на День незалежності "замінували" станцію метро в центрі міста, однак інформація згодом не підтвердилася.

Також РБК-Україна писало, що в Україні хочуть посилити відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування.

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