У Миколаївській області внаслідок вибуху постраждав підліток

Потерпілому відірвало руку

В Николаевской области в результате взрыва пострадал ребенок, потерпевший находится в реанимации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Новости N.

Сообщается, что вчера вечером в Баштанскую центральную районную больницу доставили подростка с травматической ампутацией руки. Пострадавшего прооперировали, в настоящее время он находится в реанимации в стабильном состоянии.

По предварительным данным, у него в руках взорвался либо детонатор, либо патрон.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области при пожаре в частном доме погибли три малолетних ребенка. Инцидент произошел вчера вечером в селе Дягова Менского района. Самому младшему было до двух лет.

В минувшую субботу в Славянске Донецкой области в результате взрыва в пятиэтажке пострадал пожилой мужчина. Спасатели выяснили, что в квартире произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, утечка произошла в результате разгерметизации газовых коммуникаций. Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Краматорской больницы.