У Слов'янську стався вибух у п'ятиповерхівці, є постраждалий

Ілюстративне фото (independentview.net)

За даними ДСНС, вибух стався через витік газу

У Слов'янську Донецької області в результаті вибуху в п'ятиповерхівці постраждав літній чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вдень надійшло повідомлення про вибух у багатоквартирному будинку. На місці рятувальники з'ясували, що в квартирі на третьому поверсі стався вибух побутового газу.

"У результаті події постраждав чоловік, 1947 року народження. Він був госпіталізований до опікового відділення Краматорської міської лікарні № 3. Обставини події встановлюються, за попередньою інформацією витік побутового газу стався внаслідок розгерметизації", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки вибуху (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Львові сталося часткове обвалення житлового будинку. За даними рятувальників, в результаті інциденту були зруйновані несучі стіни і міжповерхове перекриття. Жертв і постраждалих не було.

Зазначимо, цього тижня місія ОБСЄ зафіксувала більше 400 вибухів за добу на Донбасі. У той же час з ранку 16 лютого в районі ООС дотримується режим припинення вогню.