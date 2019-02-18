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У Миколаївській області внаслідок вибуху постраждав підліток

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 08:44
У Миколаївській області внаслідок вибуху постраждав підліток
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Потерпілому відірвало руку

У Миколаївській області в результаті вибуху постраждала дитина, потерпілий знаходиться в реанімації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Новини N.

Повідомляється, що вчора ввечері до Баштанської центральної районної лікарні доставили підлітка з травматичною ампутацією руки. Потерпілого прооперували, в даний час він знаходиться в реанімації в стабільному стані.

За попередніми даними, у нього в руках вибухнув або детонатор, або патрон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернігівській області при пожежі в приватному будинку загинуло троє малолітніх дітей. Інцидент стався вчора ввечері у селі Дягова Менського району. Наймолодшому було до двох років.

Минулої суботи в Слов'янську Донецької області в результаті вибуху в п'ятиповерхівці постраждав літній чоловік. Рятувальники з'ясували, що в квартирі стався вибух побутового газу. За попередньою інформацією, витік стався внаслідок розгерметизації газових комунікацій. Постраждалого госпіталізовано до опікового відділення Краматорської лікарні.

 

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