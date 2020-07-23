У Вінницькій області в ДТП з вантажівкою загинули чотири людини

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Правоохоронці, порушили кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху"

Сьогодні, 23 липня, у Літинському районі Вінницької області сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі вантажівки та легкового автомобіля. У результаті аварії загинули чотири людини та ще чотири отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, аварія сталась близько 5:30 ранку поблизу села Лукашівка, коли легковий автомобіль OPEL Zafira зіштовхнувся з вантажівкою MAN. У першому авто перебувало 7 осіб, з них четверо осіб загинули.

Водії обох транспортних засобів та ще двоє пасажирів легкового автомобіля отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості. Вони були госпіталізовані каретою швидкої медичної допомоги.

Також відомо, що після зіткнення вантажівка виїхала за межі проїжджої частини дороги та перекинулась. На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.

Фото: ДТП у Вінницькій області (vn.npu.gov.ua)

Правоохоронці, порушили кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху", санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 21 липня, на трасі Київ-Чоп у Львівській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), внаслідок якої загинули двоє водіїв.

Крім того, у Харкові сталося зіткнення трьох автомобілів на вулиці Шевченка, внаслідок чого постраждали 5 людей, серед яких 2 дитини.