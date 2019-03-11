У Миколаївській області ураганом знесло вишку мобільного зв'язку

В Южноукраїнську впала вишка мобільного зв'язку оператора Vodafone

В Южноукраинске Николаевской области сегодня, 11 марта, в результате урагана рухнула вышка мобильной связи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НикВести.

Сообщается, что вышка связи принадлежала мобильному оператору Vodafone и была расположена ниже Мемориального комплекса. О разрушениях и пострадавших на данный момент информации нет.

Напомним, в понедельник, 11 марта, из-за сильного ветра в Киеве сорвало крыши домов и попадали деревья. Из-за сильного ветра на остановку Ивана Шевцова упало сухое дерево, в результате чего пострадала женщина. Также деревья попадали на улицах Ломоносова, Изюминская, Вернадского, на Святошинской площади, улицах Богатырской, Рыбальской, Срибнокильской, возле метро "Нивки" и "Оболонь".

Добавим, из-за сильного ветер в Киеве задерживается движение семи троллейбусов и двух трамваев.

В результате непогоды в Винницкой области погиб еще один человек. В частности, сегодня в Хмельнике Винницкой области на 29-летнюю местную жительницу упало дерево, повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Инцидент произошел около 10:00 на улице Северной.