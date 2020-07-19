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У Миколаївській області за добу виникло 12 пожеж в екосистемах

Миколаївська область, Неділя 19 липня 2020 11:18
У Миколаївській області за добу виникло 12 пожеж в екосистемах
Фото з місця займання (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Горіла суха трава, сміття та чагарники в 5 районах області

У Миколаївській області за останню добу виникло 12 пожеж в екосистемах. Горіла суха трава, сміття та чагарники в 5 районах і трьох містах.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"18 липня, пожежники Миколаївської області 12 разів залучалися до гасіння пожеж на відкритих територіях. Горіла суха трава, сміття, чагарники в Березнегуватському, Вознесенському, Баштанському, Вітовському, Новоодеському районах області, у містах Миколаїв, Очаків і Снігурівка", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники просять не нехтувати правилами пожежної безпеки, інакше ситуація з пожежами на відкритих територіях стане критичною.

Нагадаємо, раніше в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попередили про підвищення рівня води в річках і сильних зливах на заході.

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