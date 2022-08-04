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У Миколаївській області збили два російських дрона-камікадзе

Фото: дрон-камікадзе "Ланцет" (mil in ua)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України збили в Миколаївській області два російських дрона-камікадзе "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

"Двічі в Миколаївській області ворог намагався атакувати за допомогою дронів-камікадзе "Ланцет", які були знищені нашими зенітно-ракетними підрозділами до реалізації своєї руйнівної місії", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку російського вторгнення сили оборони України збили близько 740 безпілотників.

У липні Збройні сили України вдарили дроном-камікадзе по російському табору на Запорізькій АЕС і показали відео.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України