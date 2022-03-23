В Миколаївській області дозволили продаж алкоголю у вихідні
Фото: в Миколаївській області дозволили продаж алкоголю у вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Миколаївській області повернули продаж алкоголю. Однак, лише у вихідні дні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
"У суботу та неділю можна буде купувати та продавати алкоголь. Починаємо послаблювати обмеження",- пише Кім.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Черкаській області також дозволили продаж алкоголю, однак з деякими обмеженнями.
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