В Миколаївській області дозволили продаж алкоголю у вихідні

В Миколаївській області повернули продаж алкоголю. Однак, лише у вихідні дні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

"У суботу та неділю можна буде купувати та продавати алкоголь. Починаємо послаблювати обмеження",- пише Кім.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Черкаській області також дозволили продаж алкоголю, однак з деякими обмеженнями.

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