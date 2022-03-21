У Черкаській області дозволили продавати алкоголь, але є обмеження

У Черкаській області починаючи з 21 березня заборонено продавати алкоголю лише із 20.00 до 8.00. Зазначається, що у решта часу - дозволено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОДА Ігора Табуреця.