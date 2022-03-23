В Николаевской области разрешили продажу алкоголя в выходные
Фото: в Николаевской области разрешили продажу алкоголя в выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Николаевской области вернули продажу алкоголя. Однако, только в выходные дни.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.
"В субботу и воскресенье можно будет покупать и продавать алкоголь. Начинаем ослаблять ограничения", - пишет Ким.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Черкасской области также разрешили продажу алкоголя, однако с некоторыми ограничениями.
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