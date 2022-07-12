Під Миколаєвом ракета потрапила в котельню: стався витік газу, є загиблий

У місті Баштанка Миколаївської області стався виток газу через обстріл окупантів. Ракета влучила в котельню, загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ОК " Південь ".

"В Баштанці ракетним ударом зруйновано котельню, стався виток газу, одна людина загинула, інформація про масштаби руйнування та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, вранці 12 липня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу. Ракети влучили у дві медичні установи та житлові будинки. За попередніми даними, обійшлося без жертв. РФ випустила містом 19 ракет.

При цьому поранення отримали щонайменше 12 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram