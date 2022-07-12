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Під Миколаєвом ракета потрапила в котельню: стався витік газу, є загиблий

Фото: у Баштанці через влучення ракети до котельні стався витік газу (ілюстрація/t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

У місті Баштанка Миколаївської області стався виток газу через обстріл окупантів. Ракета влучила в котельню, загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ОК "Південь".

"В Баштанці ракетним ударом зруйновано котельню, стався виток газу, одна людина загинула, інформація про масштаби руйнування та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, вранці 12 липня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу. Ракети влучили у дві медичні установи та житлові будинки. За попередніми даними, обійшлося без жертв. РФ випустила містом 19 ракет.

При цьому поранення отримали щонайменше 12 людей.

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Миколаївська область