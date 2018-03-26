У Миколаївській області протестувальники перекрили рух на двох трасах

Про відновлення руху в "Укравтодорі" пообіцяли повідомити додатково

У Миколаївській області місцеві жителі влаштували протест через незадовільний стан автомобільної дороги Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв та перекрили рух на двох трасах. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укравтодору".

"У зв’язку з проведенням акції протесту місцевих жителів через незадовільний стан автомобільної дороги Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв з 12:00 26.03.2018 тимчасово обмежено рух для автомобільного транспорту на перехресті в с. Возсіятське Єланецького району", - йдеться у повідомленні.

Рух перекрито на ділянках: км 162+331 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький Миколаїв; км 205+440 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг.

Про відновлення руху в "Укравтодорі" пообіцяли повідомити додатково.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ОБМЕЖЕННЯ РУХУ! У зв’язку з проведенням акції протесту місцевих жителів через незадовільний стан... Опубліковано Укравтодор 26 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до 30 березня в Одеській області закриють проїзд для транспортних засобів автомобільною дорогою загального користування національного значення Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/, км 78+950.

Також у Полтавській області протягом двох днів, 13 та 14 квітня, буде закрито проїзд для автомобільного транспорту дорогою Н-31 Дніпро-Решетилівка.