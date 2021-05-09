В Миколаївській області сталась сутичка з поліцією через комуністичну символіку

У місті Очаков (Миколаївська область) громадянин поклав червоний прапор із зображенням забороненої законом символіки під час акції до 9 травня . Чоловік відмовився прибрати прапор.

Як повідомили у поліції, поліцейські отримали чотири повідомлення, які стосувались використання забороненої символіки. За всіма фактами тривають перевірки.

Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади) Кримінального кодексу України.

Громадянин поклав прапор біля пам'ятника невідомому солдату. Вимогу поліцейських прибрати прапор він проігнорував, через що між присутніми учасниками ходи та поліцейськими виникла сутичка .

Крім того, в Одесі під час акції до 9 травня сталась сутичка з правоохоронцями.

Нагадаємо, в Україні вже пройшло більше 600 заходів до Дня перемоги. В них взяли участь близько 40 тисяч людей, поліція продовжує працювати у посиленому режимі.