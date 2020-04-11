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У Миколаївській області через підпал сухої рослинності за добу вигоріло 2 га землі

Новини » Надзвичайні події     11.04.2020 - 14:16
У Миколаївській області через підпал сухої рослинності за добу вигоріло 2 га землі
Ілюстративне фото (flickr)

За попередніми даними, загоряння спровоковані навмисними підпалами

У Миколаївській області через підпал сухої рослинності за добу вигоріло 2 га землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними ДСНС, загоряння спровоковані навмисними підпалами. Обставини пожеж з'ясовували правоохоронці.

"І знову минулу добу не обійшлося без пожеж на відкритих територіях області. На цей раз вогонь охопив суху траву, очерет і сміття в селі Христофорівка Баштанського району (2 га), вулиці А. Янати в Ингульском районі Миколаєва на площі 1500 квадратних метрів. За попередніми даними, загоряння спровоковані навмисними підпалами. На місцях обставини пожеж з'ясовували працівники правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС закликають відмовитися від практики випалювання сухої трави, сміття, чагарників, очерету і свідомо дотримуватися правил пожежної безпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, проте пізніше поширився на території майже 100 га.

Нагадаємо, з початку року в Україні сталося майже 15,5 тис. випадків загорянь, знищено 17 914 тис. гектарів природних екосистем.

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