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Окупанти вночі вдарили по Миколаївській області: поранена дитина

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Миколаїв, Понеділок 25 липня 2022 09:37
Окупанти вночі вдарили по Миколаївській області: поранена дитина Фото: окупанти вночі вдарили по Миколаївській області (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 25 липня російські війська завдали ударів по Миколаївській області. Внаслідок обстрілів поранення отримала дитина. Також пошкоджена критична інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, в 2:40 в Миколаєві прозвучала серія вибухів. На даний момент відомо про попадання в поля за межами міста на території довколишніх сіл.

При цьому в Миколаївському районі близько 3:00 окупанти обстріляли село Мишково-Погорілове. За попередньою інформацією, поранення отримала 7-річна дитина.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновані і пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку.

Нагадаємо, вночі 25 липня ворожі війська з використанням ракет, РСЗВ і ствольної артилерії атакували Дніпропетровську область, вдарили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

Також цієї ночі у Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно більше 20 ударів.

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Миколаївська область ракетный удар Російська Федерація
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