Окупанти вночі вдарили по Миколаївській області: поранена дитина

У ніч на 25 липня російські війська завдали ударів по Миколаївській області. Внаслідок обстрілів поранення отримала дитина. Також пошкоджена критична інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, в 2:40 в Миколаєві прозвучала серія вибухів. На даний момент відомо про попадання в поля за межами міста на території довколишніх сіл.

При цьому в Миколаївському районі близько 3:00 окупанти обстріляли село Мишково-Погорілове. За попередньою інформацією, поранення отримала 7-річна дитина.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновані і пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку.