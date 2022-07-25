Окупанти вночі вдарили по Миколаївській області: поранена дитина
У ніч на 25 липня російські війська завдали ударів по Миколаївській області. Внаслідок обстрілів поранення отримала дитина. Також пошкоджена критична інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Так, в 2:40 в Миколаєві прозвучала серія вибухів. На даний момент відомо про попадання в поля за межами міста на території довколишніх сіл.
При цьому в Миколаївському районі близько 3:00 окупанти обстріляли село Мишково-Погорілове. За попередньою інформацією, поранення отримала 7-річна дитина.
Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновані і пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку.
Нагадаємо, вночі 25 липня ворожі війська з використанням ракет, РСЗВ і ствольної артилерії атакували Дніпропетровську область, вдарили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.
Також цієї ночі у Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно більше 20 ударів.
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