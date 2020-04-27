У Миколаївській області чоловік погрожував заразити коронавірусом суддю

Під час засідання Арбузинського районного суду Миколаївської області підозрюваний погрожував судді навмисним зараженням коронавірусом та гепатитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Судову владу.

Повідомляється, що під час обрання запобіжного заходу, зокрема, продовження тримання під вартою, чоловік почав вимагати у суддів посвідчення, оскільки, за його інформацією, вказаний суд є ліквідованим.

"Потім, як повідомляє суддя, обвинувачений, "через отвір скляної решітки, де він у той час перебував, двічі плюнув на мене в область голови та обличчя". Обвинувачений повідомив, що має ряд хронічних захворювань, про які не бажає говорити, "в тому числі хворіє на гепатит та хворів на СОVID-19 в кінці березня", - йдеться у повідомленні.

При цьому обвинувачений заявив, що розуміє наслідки можливого зараження судді наявними у нього хворобами.

"Суддя зазначає, що дії обвинуваченого створюють для неї загрозу зараженням інфекційними хворобами, що є небезпечними для її життя", - йдеться у повідомленні.

Вказана інформація внесена до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Факти, викладені суддею, перевірить Вища рада правосуддя, після чого ухвалить відповідне рішення.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що коронавірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами під час кашлю чи чхання. Маленькі краплинки розповсюджуються на відстань близько метра і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч.

Також вчені встановили, що концентрація РНК коронавірусу у повітрі, виявлена в приміщеннях без вентиляції, набагато вища, ніж у провітрюваних приміщеннях.