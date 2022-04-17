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У Миколаївській області морпіхи розгромили підрозділ окупантів

Фото: у Миколаївській області розбили підрозділ окупантів (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Одеські морпіхи ліквідували підрозділ окупантів у Миколаївській області. Деякі російські військові потрапили у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 35 окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського.

"На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани російських фашистів щодо захвату українських земель. Комусь з них пощастило, деякі залишилися живими і потрапили в полон, а хтось поїде додому в чорному целофановому мішечку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові вилучили документи та засоби зв'язку російських окупантів.

Нагадаємо, українські військові, які захищають Маріуполь, відкинули ультиматум окупантів про здачу міста.

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Війна Росії проти УкраїниМиколаївська область