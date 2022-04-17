В Николаевской области морпехи разгромили подразделение оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 35 отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирал Михаила Остроградского.

"В Николаевской области военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы российских фашистов по захвату украинских земель. Кому из них повезло, некоторые остались живы и попали в плен, а кто поедет домой в черном целлофановом мешочке", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные изъяли документы и средства связи российских оккупантов.