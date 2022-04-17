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В Николаевской области морпехи разгромили подразделение оккупантов

Фото: в Николаевской области разбили подразделение оккупантов (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Одесские морпехи ликвидировали подразделение оккупантов в Николаевской области. Некоторые российские военные попали в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 35 отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирал Михаила Остроградского.

"В Николаевской области военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы российских фашистов по захвату украинских земель. Кому из них повезло, некоторые остались живы и попали в плен, а кто поедет домой в черном целлофановом мешочке", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные изъяли документы и средства связи российских оккупантов.

Напомним, украинские военные, которые защищают Мариуполь, отвергли ультиматум оккупантов о сдаче города.

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Война России против УкраиныНиколаевская область