У Миколаївській ОВА не бачать загрози прориву окупантів через Вознесенськ до Одеси

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що не бачить загрози прориву російських окупантів через Вознесенськ до Одеси. Також він вважає, що ворог не має намірів захопити Миколаїв.

Про це Кім повідомив в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, обстріли у Миколаївській області можуть здійснюватися для залякування або ж прикриття військових маневрів окупантів.

"Якщо ці обстріли для залякування, вони одночасно можуть прикривати і якісь військові дії з переміщення. Щодо намірів захопити Миколаїв - ні, не бачу", - заявив Кім.