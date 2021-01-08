У Миколаївській області горить нафтобаза

У п'ятницю, 8 січня, у Миколаївській області сталася пожежа на території нафтобази. Займання сталося біля станції Горохівка Вітовського району.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На території нафтобази сталося загоряння місткості з бітумом 50 метрів кубічних. Для ліквідації пожежі рятувальники застосували пінні стволи.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
До ліквідації пожежі залучили 50 осіб особового складу та десять одиниць техніки ДСНС.
Фото: пожежа на нафтобазі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Нагадаємо, 6 січня в селі Поляниця Івано-Франківської області сталася пожежа у триповерховому житловому будинку котеджного типу "Салют Буковель". В результаті події з будівлі евакуювали 25 туристів.
Крім того, 3 січня у селі Черніївка Хмельницькій області сталася пожежа на території жіночого монастиря Святого Благовірного Великого Князя Олександра Невського. Горіла допоміжна господарська споруда на площі близько 100 квадратних метрів.
Додамо, що у Рівненській області на залізничній станції міста Радивилів загорівся потяг Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.