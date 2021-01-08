В Николаевской области горит нефтебаза

Фото: пожар на нефтебазе (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В пятницу, 8 января, в Николаевской области произошел пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло возле станции Гороховка Витовского района.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На территории нефтебазы произошло возгорание емкости с битумом 50 метров кубических. Для ликвидации пожара спасатели применили пенные стволы.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекли 50 человек личного состава и десять единиц техники ГСЧС.

Фото: пожар на нефтебазе (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, 6 января в селе Поляница Ивано-Франковской области произошел пожар в трехэтажном жилом доме коттеджного типа "Салют Буковель". В результате происшествия из здания эвакуировали 25 туристов.

Кроме того, 3 января в селе Черниевка Хмельницкой области произошел пожар на территории женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского. Горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 квадратных метров.

Добавим, что в Ровенской области на железнодорожной станции города Радивилов загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.