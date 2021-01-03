У Хмельницькій області горів жіночий монастир

Фото: пожежа (dsns.gov.ua)

У селі Черніївка Хмельницької області сталася пожежа на території жіночого монастиря Святого Великого Благовiрного Князя Олександра Невського. Горіла допоміжна господарча споруда на площі близько 100 кв. м.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу в одній з будівель жіночого монастиря надійшло 2 січня о 15:07.

"На час прибуття перших підрозділів горіла допоміжна господарча споруда на площі близько 100 кв. м. Вогонь швидко поширювався, існувала загроза перекидання вогню на сусідні господарчі та основні будівлі монастирю", - інформують рятувальники.

Вказано, що пожежу локалізували о 15:40 та ліквідували о 15:52. Постраждалих немає.

Ймовірна причина займання - порушення правил експлуатації пічного опалення.

Нагадаємо, вчора у Рівненській області на залізничній станції міста Радивилів загорівся поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів. Це сталося під час руху.

Як писало РБК-Україна, у новорічну ніч у багатоповерховому будинку в Миколаєві феєрверк потрапив у балкон на 7 поверсі. Почалась пожежа на балконі та в сусідній квартирі.