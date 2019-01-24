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У Миколаївській обл. зняли обмеження на рух вантажівок

Новини » Транспорт    24.01.2019 - 09:31
У Миколаївській обл. зняли обмеження на рух вантажівок
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Знято обмеження в русі для великовагових транспортних засобів на дорозі М-13

У Миколаївській області з 08:00 24 січня знято обмеження на рух для великовагових транспортних засобів на дорозі М-13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору" на сторінці у Facebook.

Як зазначається, у зв’язку з проведенням комплексу заходів з очищення покриття дороги від снігу, з 08:00 24 січня знято обмеження в русі для великовагових транспортних засобів на а/д М-13 Кропивницький - Платонове, км 76+432 - км 157+067 (від межі із Кіровоградською областю до межі з Одеською областю).

Раніше РБК-Україна писало, що через снігопади було заблоковано рух по трасі М-13 Кропивницький - Платонове в Миколаївській області.

Також повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" можливі затримки рейсів через снігопади.

Додамо, в Україні в деяких областях 24 січня утримаються складні погодні умови.

В Україні сьогодні утримаються складні погодні умови Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -6
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