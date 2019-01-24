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"Укравтодор" розповів про заблоковані траси через снігопад

Новини » Надзвичайні події    24.01.2019 - 08:56
"Укравтодор" розповів про заблоковані траси через снігопад
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

На ранок заблоковано трасу в Миколаївській області

Станом на ранок 24 січня через снігопади заблоковано рух по трасі М-13 Кропивницький - Платонове в Миколаївській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що в Миколаївській області досі обмежено рух на автодорозі М-13 Кропивницький - Платонове від кордони з Кіровоградською областю, триває розчищення. Проїзд на дорогах державного значення в інших областях забезпечено, пробок не зафіксовано.

Також повідомляється, що діє обмеження на в'їзд великовантажного транспорту до Кропивницького. В регіонах, де спостерігалися опади, виконується розчищення проїжджої частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Великовагові транспортні засоби, які тимчасово зупинені, перебувають на майданчиках відстою, а також на придорожніх майданчиках.

Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україні сьогодні збережуться складні погодні умови.

Напередодні повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" можливі затримки рейсів через снігопади.

 

Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -6
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