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У аеропорту "Бориспіль" можливі затримки рейсів через снігопади

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 19:19
У аеропорту "Бориспіль" можливі затримки рейсів через снігопади
Ілюстративне фото (kbp.kiev.ua)

Пасажирів просять уточнювати час вильотів та прильотів

В Міжнародному аеропорту "Бориспіль" попередили про можливі затримки рейсів через погіршення погодніх умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку аеропорту. 

Як зазначається, наразі на території летовища здійснюються усі необхідні заходи для організації безпеки польотів. Зокрема, ведеться інтенсивна робота з очищення злітної смуги, перонів та протикригова обробка повітряних суден. 

"За даних умов - це обов'язкові процедури, які потребують додаткового часу. Відповідно, на період негоди можливі деякі зміни в розкладі рейсів. Будь ласка, заздалегідь уточнюйте час вильотів/прильотів рейсів на он-лайн табло нашого сайту", - повідомила адміністрація аеропорту.

У аеропорту &quot;Бориспіль&quot; можливі затримки рейсів через снігопади

Зазначимо, згідно даних на онлайн-табло, аеропорт "Київ" (ім.Сікорського) працює в штатному режимі. 

Нагадаємо, сьогодні на всій території України спостерігається погіршення погодніх умов, зокрема, сильні снігопади. 

Зранку повідомлялося, що аеропорти "Бориспіль" і "Київ" (імені Сікорського) станом на ранок 23 січня 2019 року працюють у штатному режимі, незважаючи на ускладнення погодних умов та снігопад у столиці.

РБК-Україна писало, що у зв’язку зі складними погодними умовами в Україні введено обмеження руху у трьох областях

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