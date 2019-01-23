У аеропорту "Бориспіль" можливі затримки рейсів через снігопади

Ілюстративне фото (kbp.kiev.ua)

Пасажирів просять уточнювати час вильотів та прильотів

В Міжнародному аеропорту "Бориспіль" попередили про можливі затримки рейсів через погіршення погодніх умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку аеропорту.

Як зазначається, наразі на території летовища здійснюються усі необхідні заходи для організації безпеки польотів. Зокрема, ведеться інтенсивна робота з очищення злітної смуги, перонів та протикригова обробка повітряних суден.



"За даних умов - це обов'язкові процедури, які потребують додаткового часу. Відповідно, на період негоди можливі деякі зміни в розкладі рейсів. Будь ласка, заздалегідь уточнюйте час вильотів/прильотів рейсів на он-лайн табло нашого сайту", - повідомила адміністрація аеропорту.

Зазначимо, згідно даних на онлайн-табло, аеропорт "Київ" (ім.Сікорського) працює в штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні на всій території України спостерігається погіршення погодніх умов, зокрема, сильні снігопади.

Зранку повідомлялося, що аеропорти "Бориспіль" і "Київ" (імені Сікорського) станом на ранок 23 січня 2019 року працюють у штатному режимі, незважаючи на ускладнення погодних умов та снігопад у столиці.

РБК-Україна писало, що у зв’язку зі складними погодними умовами в Україні введено обмеження руху у трьох областях.