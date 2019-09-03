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В отруєних шаурмою в Одеській області знайшли сальмонелу

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 15:04
В отруєних шаурмою в Одеській області знайшли сальмонелу
Ілюстративне фото (thequestion.ru)

У 13 постраждалих знайшли кишкову паличку

Серед отруєних шаурмою людей в селищі Авангард Одеської області, у 13 осіб виявили кишкову паличку Salmonella enteritidis. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.

Зазначається, що в результаті спалаху захворювання гострою кишковою інфекцією серед людей, що вживали шаурму в одній з точок селища, у 13 людей знайшли кишкову паличку.

"При лабораторному обстеженні у 13 хворих виявлена Salmonella enteritidis", - йдеться в повідомленні.

Ще 1 вересня Держпродспоживслужба почала санітарно-епідеміологічне розслідування. Встановлено, що хворі придбали шаурму в торговому павільйоні "Сьоме небо". На момент розслідування він вже був закритий. Зазначається, що державна реєстрація павільйону відсутня.

Також повідомляється, що за результатами перевірки встановлено численні порушення вимог санітарного законодавства та законодавства про безпеку харчових продуктів. Це, ймовірно, зумовило виникнення спалаху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 37 госпіталізованих внаслідок отруєння шаурмою. Спочатку повідомлялося про 21 постраждалих, але з кожним днем кількість звернень у лікарні зростала.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві студенти масово отруїлися шаурмою на вулиці Борщагівська. Станом на вечір 2 вересня, 7 осіб госпіталізовано.

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