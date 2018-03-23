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У Миколаївському СІЗО помер соратник кримінального авторитета "Мультика"

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 17:38
Фото: Дмитро Леонов (ok.ru)
Фото: Дмитро Леонов (ok.ru)

Причина смерті поки не відома

У Миколаївському слідчому ізоляторі знайдено тіло Дмитра Леонова, соратника кримінального авторитета Михайла Титова по кличці "Мультик". Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області.

"Сьогодні, 23 березня 2018 року, в 11:30 годин у камері Миколаївського слідчого ізолятора знайдено тіло підозрюваного у кримінальному провадженні Дмитра Леонова без явних ознак насильницької смерті", - йдеться у повідомленні..

У зв'язку зі смертю ув'язненого Центральним відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України, а також з метою перевірки законності виконання службових обов'язків співробітниками зазначеного установи прокуратурою Миколаївської області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України.

Розслідування доручено Слідчому управлінню Головного управління Нацполиции в області.

В даний час у слідчому ізоляторі триває огляд місця події у присутності адвоката ув'язненого. Вже підготовлено клопотання до суду про призначення судово-медичної експертизи.

Хід розслідування перебуває під контролем керівництва прокуратури Миколаївської області.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що багато депутатів Миколаївської міської ради пов'язані з організованою злочинною групою Михайла Титова.

У рамках заходу діяльності цього угруповання в серпні минулого року було заарештовано 5 членів угруповання, в тому числі і її лідер Михайло Тітов.

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Теги публікації: Миколаїв, криминал, авторитет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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