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В Николаевском СИЗО умер соратник криминального авторитета "Мультика"

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 17:38
Фото: Дмитрий Леонов (ok.ru)
Фото: Дмитрий Леонов (ok.ru)

Причина смерти пока не известна

В Николаевском следственном изоляторе найдено тело Дмитрия Леонова, соратника криминального авторитета Михаила Титова по кличке "Мультик". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

"Сегодня, 23 марта 2018 года, в 11:30 часов в камере Николаевского следственного изолятора найдено тело подозреваемого в уголовном производстве Дмитрия Леонова без явных признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении..

В связи со смертью заключенного Центральным отделом полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, а также с целью проверки законности исполнения служебных обязанностей сотрудниками указанного учреждения прокуратурой Николаевской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Расследование поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в области.

В настоящее время в следственном изоляторе продолжается осмотр места происшествия в присутствии адвоката заключенного. Уже подготовлено ходатайство в суд о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Ход расследования находится под контролем руководства прокуратуры Николаевской области.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что многие депутаты Николаевского городского совета связаны с организованной преступной группой Михаила Титова.

В рамках пресечения деятельности этой группировки в августе прошлого года были арестованы 5 членов группировки, в том числе и ее лидер Михаил Титов.

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Теги публикации: Николаев, криминал, авторитет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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